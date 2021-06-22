Конфликт со стрельбой произошел на рынке в Красноярске

Потасовка со стрельбой произошла на рынке в Центральном районе Красноярска. Участников конфликта задержала полиция. У одного из них при обыске изъяли оружие, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, стрельбу устроили работники рынка. Прибывшие на место правоохранители задержали шесть человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Максимальное наказание по ней составляет семь лет лишения свободы.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. При обыске у одного из предполагаемых участников ссоры со стрельбой изъяли охотничье ружье, травматический пистолет и патроны.

Несколькими днями ранее пассажир такси обстрелял в Красноярске группу велосипедистов. Молодые люди нарушили ПДД. С помощью оружия мужчина, видимо, решил указать им на их ошибку. Проводится доследственная проверка.

В мае массовая драка со стрельбой произошла во дворе частного дома в Сочи. Один из мужчин с криком отгонял от своего жилища нескольких мужчин.