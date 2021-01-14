Конфликт со стрельбой из-за парковочного места в Петербурге попал на видео

Конфликт произошел 12 января на Будапештской улице, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. Поссорились 65-летний местный житель и двое злоумышленников. После словесной перепалки неизвестные напали на пенсионера. Один из них взял пистолет и выстрелил в воздух, после чего начал угрожать пожилому мужчине убийством. Злоумышленники скрылись с места происшествия, а пенсионер попал в больницу в удовлетворительном состоянии.

Вечером того же дня у дома по Малой Балканской улице полицейские задержали двух мужчин в возрасте 23 и 47 лет. Оба живут в здании, возле которого и возник конфликт из-за парковочного места.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».