Конфликт россиян с мигрантами в Ростовской области закончился стрельбой и уголовным делом

Поселок Вершинный в Ростовской области стал местом крупного конфликта между местными жителями и осевшими в регионе более 10 лет назад фермерами из Кореи. Причиной стали пьяные мигранты из Средней Азии, приехавшие для работы на хозяйствах. Трое нетрезвых мужчин пристали к компании девочек-подростков. Подробности «360» рассказала местная жительница Марина.

По ее словам, корейские фермеры живут в поселке уже более 15 лет. Для работ они приглашают мигрантов из республик Средней Азии, оформляя им патенты. Именно трое рабочих пристали к 14-летней дочери Марины, которая гуляла с подругами.

«Дочка испугалась и рассказала брату. Он этих рабочих вывел на разговор. У них завязалась драка, а эти ребята вызвали своего хозяина. Он приехал и тоже полез в потасовку. Когда сын начал его бить, он позвал на помощь своих знакомых», — рассказала Марина.

Женщина отметила, что о драке ей сообщила дочь, которая рассказала, что брата избивают корейцы. Вместе с мужем Марина прибежала на место и увидела, что сын уже лежит на асфальте, а его избивают двое неизвестных.

«Тут подлетает машина, водитель-кореец достал с заднего сиденья ружье и начал стрелять в воздух, угрожая, что сейчас всех тут положит. Муж пошел ему навстречу, чтобы успокоить, а тот его ударил прикладом в челюсть», — поделилась Марина.

Она добавила, что вместе с родными убежала в местный дом культуры, где они закрылись. По ее словам, на подмогу фермерам прибыли еще несколько их вооруженных земляков.

«В клубе детей очень много было, потом через задний ход их по домам провожали», — отметила женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Марина подчеркнула, что полиция приехала вместе с бригадой скорой помощи только через 40 минут. Вместе с мужем и сыном женщина поехала в больницу, где семью уже ждали фермеры-обидчики, которые продолжили угрожать.

По словам жительницы, сейчас правоохранители пытаются приписать делу межнациональный конфликт, а корейцы говорят ей в лицо, что суда не будет, а уголовное дело закроют. Но только этим все не ограничилось.

Когда в один из дней Марина навещала мужа в больнице, увидела в палате одного из участников конфликта вместе с адвокатами, которые подсовывали супругу какие-то бумаги.

«Муж мне потом сказал, что подписал, что они на лечение дали ему 300 тысяч. Одну операцию мы оплатили из этих денег, но впереди вторая. Может быть, поэтому они думают, что дело закроют, но сейчас мы с дочкой живем только на пенсию, потому что муж в больнице», — отметила Марина.

В региональном главке МВД сообщили, что конфликт на бытовой почве произошел еще 19 июня. В результате один из участников получил травму челюсти. Полицейские провели проверку, на основании которой завели уголовное дело против местного жителя по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося.