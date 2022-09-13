«Конфликт исчерпан». Девочек-подростков из Энгельса вызвали в полицию после драки | 360°

Эксклюзив 13 сентября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Конфликт исчерпан». Девочек-подростков из Энгельса вызвали в полицию после драки Мать объяснила драку девочек-подростков в Энгельсе неудачным фото в соцсетях

Читать 360tv в

Девочки-подростки в Энгельсе подрались из-за фото в соцсетях. Их потасовку сняли на видео и выложили в интернет. Делом заинтересовалась прокуратура Саратовской области. Мать одной из школьниц рассказала «360» о причине конфликта.

Женщина сняла трубку, находясь в отделе полиции. Ее вместе с дочерью и другой стороной конфликта вызвали, чтобы разобраться в произошедшем. По словам матери, девочки «просто потаскали друг друга за волосы», ни одна из них не получила никаких травм.

Реклама

«Дело в том, что она выложила в соцсеть фотографию, на которой была это девочка, с которой у них завязался конфликт и произошла стычка. Потом они обсудили, помирились и сейчас находятся в дружеских отношениях. Конфликт исчерпан», — рассказала она.

Реклама

Никто не знает, кто снимал видео. Драка происходила во дворе трехэтажного дома. Подруги встретились тет-а-тет, но на кадрах видно, что собрались как минимум пятеро зрителей. Вместо того чтобы разнять школьниц, парни смотрели на драку и снимали все на телефон.

Видео попало в интернет, разлетелось по городским пабликам, а затем его увидели правоохранители.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку и оценить действия родителей, школы и всех, кто задействован в профилактике таких случаев. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

0 0 0 0 0 0