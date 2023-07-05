Эксклюзив 05 июля 2023, 16:24 Конфискованный особняк с золотыми унитазами вернут экс-главе ГИБДД Ставрополья Суд отменил решение об аресте имущества семьи экс-начальника ГИБДД Ставрополья Telegram

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Пятый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами предыдущих инстанций об отмене решения об аресте имущества семьи бывшего начальника ГИБДД региона Алексея Сафонова и вернул дело на новое рассмотрение в Промышленный суд Ставрополя. Об этом «360» сообщили в суде.

«Пятый кассационный суд <…> отменил решение в части прекращения права собственности на два автомобиля и земельный участок с жилым домом», — уточнили в инстанции.

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В августе 2022 года промышленный районный суд Ставропольского края удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества экс-начальника ГИБДД, стоимостью 180 миллионов рублей.

Ранее Генпрокуратура установила, что Сафонов и его близкие купили недвижимость и другое имущество, не предоставив сведений о законности источников доходов.

В доме Сафонова нашли дорогую мебель, люстры, позолоченные раковину и унитаз.