05 июля 2023, 16:24
Конфискованный особняк с золотыми унитазами вернут экс-главе ГИБДД Ставрополья
Суд отменил решение об аресте имущества семьи экс-начальника ГИБДД Ставрополья
Пятый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами предыдущих инстанций об отмене решения об аресте имущества семьи бывшего начальника ГИБДД региона Алексея Сафонова и вернул дело на новое рассмотрение в Промышленный суд Ставрополя. Об этом «360» сообщили в суде.
«Пятый кассационный суд <…> отменил решение в части прекращения права собственности на два автомобиля и земельный участок с жилым домом», — уточнили в инстанции.
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В августе 2022 года промышленный районный суд Ставропольского края удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества экс-начальника ГИБДД, стоимостью 180 миллионов рублей.
Ранее Генпрокуратура установила, что Сафонов и его близкие купили недвижимость и другое имущество, не предоставив сведений о законности источников доходов.
В доме Сафонова нашли дорогую мебель, люстры, позолоченные раковину и унитаз.
Суд
ГИБДД
Задержание главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова
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