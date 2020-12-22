Кондуктора автобуса убили на остановке в Стерлитамаке

Неизвестный мужчина зарезал кондуктора автобуса на остановке в Стерлитамаке. Правоохранители уже задержали подозреваемого местного жителя и передали его следователям для разбирательств.

Нападение на кондуктора произошло утром 22 декабря на автобусной остановке. В это время кондуктор пришла на работу и собирался поехать в депо. Неизвестный смертельно ранил женщину ножом.

«Подозреваемый задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Источник фото: vk.com/sterlitamakcity_ru

Как уточнил источник«Башинформ» в правоохранительных органах, перед нападением мужчина спрашивал у кондуктора, куда можно уехать с остановки. После этого вспыхнул конфликт, который закончился убийством.

«То ли ему не понравилось, как она посмотрела либо как ответила, или она его испугалась — в итоге незнакомец достал из кармана нож-бабочку и ударил им женщину. Ударил и убежал к сестре, которая, узнав, что произошло, вызвала скорую помощь и полицию», — рассказал собеседник информагентства.

Согласно предварительным данным, нападавший убежал к сестре. Ранее он уже был судим за причинение телесных повреждений. После задержания мужчину отправили к следователям. Сейчас все причины и обстоятельства выясняются.