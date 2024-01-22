Криминал 22 января 2024, 08:45 Компьютеры для космодрома Восточный за 250 тыс. рублей выкрали прямо из поезда — СМИ «112»: из поезда на космодром Восточный украли компьютеры Roscosmos/via Globallookpress.com/globallookpress

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Космодром Восточный недополучил компьютерную технику на 250 тысяч рублей. Устройства выкрали из поезда во время доставки из Омска в декабре 2023 года. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал «112».

Системные блоки, мониторы и другие комплектующие погрузили в вагон, и 16 декабря он выехал из Омска. Накануне Нового года состав прибыл в пункт назначения, но разгрузку отложили до окончания праздничных каникул. Только после 8 января заметили недостачу — на космодром Восточный привезли гораздо меньше техники, чем отправили. Возбудили уголовное дело, ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

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Космодром Восточный начали строить в 2012 году. С тех пор правоохранительные органы возбудили десятки уголовных дел — только в 2019 году генпрокуратура сообщила о 160 расследованиях. Президент России Владимир Путин заявил, что недобросовестные участники проекта присвоили сотни миллионов рублей.