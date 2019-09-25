Компьютерную программу впервые арестовали в России

Лефортовский суд наложил арест на компьютерную программу, это может быть первым таким случаем в России. Это понадобилось в рамках дела против бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

Как стало известно газете «Коммерсант», следователи посчитали, что если по этому делу может быть применена конфискация, то необходимо наложить арест на один из вариантов единой интегрированной информационной системы «Соцстрах».

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«Лефортовский суд и апелляционная инстанция Мосгорсуда пришли к выводу, что компьютерную программу можно признать „предметом преступления“, а рассматривать обоснованность обвинений необходимо при проведении процесса по существу. В результате арест на программу был оставлен в силе», — отметило издание.

Известно, что Ковалевский пришел на работу в ФСС в 1997 году, ему было поручено кардинально изменить компьютерное обеспечение ведомства, в том числе за счет создания системы «Соцстрах». Так вся деятельность фонда должна была быть автоматизирована.

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В 2010 году Ковалевского по представлению Генпрокуратуры уволили из ФСС, но тогда он и его подрядчики подали в суд на фонд, чтобы доказать свое право на систему «Соцстрах» и добиться выплаты 700 миллионов рублей. Фонду удалось добиться отклонения заявлений.

Газета узнала, что Ковалевский, зарегистрировав права на использование созданной им компьютерной программы, внедрил ее в ФСС, уже получив за это серьезное вознаграждение. Следователи считают, что своими действиями он причинил крупный ущерб фонду. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.