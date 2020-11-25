Компьютерная игра закончилась поножовщиной в Белгородской области

В Белгородской области местный житель ударил брата ножом в голову за то, что тот громко ругался матом во время компьютерной игры.

Как сообщает bel.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону, ночью 21 ноября 20-летний житель Старого Оскола во время компьютерной игры так увлекся процессом, что начал громко материться вслух. Слушавший такое «звуковое сопровождение» всю ночь его старший 30-летний брат не выдержал и рано утром направился к родственнику с ножом. Подойдя к брату, он ударил его ножом в голову.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не отец, который разнял братьев.

В отношении старшего брата возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Следователи намерены просить суд арестовать подозреваемого. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.