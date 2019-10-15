«Ъ»: компанию STForex обвинили в краже 1 млрд рублей у клиентов биржи

Форекс-дилеров заподозрили в мошенничестве. Полиция полагает, что они украли около миллиарда рублей у своих клиентов. Компания работала без лицензии пять лет, а офис снимала в башне «Империя» «Москвы-Сити».

Речь идет о компании STForex, существующей с 2014 года, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. После своего появления на рынке она давала рекламу для привлечения аудитории, которую размещали в том числе и федеральные СМИ.

Злоумышленники проводили для клиентов обучающие курсы и тренинги, на которых учили легкому заработку. После этого люди обычно вкладывали небольшие суммы — в пределах 200 долларов — и стабильно оставались в выигрыше. Тогда трейдеры предлагали увеличить инвестиции. Некоторые потерпевшие в итоге лишились всех сбережений, а кто-то даже заложил недвижимость, чтобы взять кредит.

Правоохранители установили, что на реальный рынок попадали только сделки от 100 тысяч долларов. Остальные проводились через систему WMexpay, подключенную к сайту. Она отсутствует в специальном реестре ЦБ РФ.

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Деньги оказывались на брокерском счете, которым якобы владела организация, позволяющая игрокам выйти на межбанковский валютный рынок. По версии следствия, на самом деле средства похищались. Клиентам же дилеры предоставляли схемы, которые «объясняли» убыточность совершенных сделок.

Организатором правоохранители считают соучредителя STForex. Его задержали первым. Потом в полиции оказался его помощник, однако обоих выпустили под залог в три миллиона рублей. Следствие полагает, что всего в преступном сообществе было девять человек.

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.