Компания-правообладатель потеряла 6 миллионов рублей из-за нелегальной продажи ТВ-приставок

В Москве мошенники нелегально продавали приставки «Katrina.tv» с доступом к медиатеке и своими действиями нанесли ущерб правообладателям почти на шесть миллионов рублей. Об этом рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

28 марта злоумышленники продали одну приставку за 3100 рублей, а 11 июля реализовали восемь приставок и восемь абонементов с логинами и паролями к аккаунтам в банке фильмов, каналов и сериалов на общую сумму 123 176 рублей.

Один из правообладателей контента, доступ к которому дают нелегально проданные приставки, компания «Централ Партнершип Сейлз Хаус». Она не заключала соответствующих соглашений по распространению материалов с «Katrina.tv». В итоге выяснилось, что мошенники нанесли компании материальный ущерб почти на шесть миллионов рублей. Такая сумма считается особо крупной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении авторских и смежных прав.

Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» не будет снимать продолжение историй про Малыша и Карлсона, потому что юристы не смогли урегулировать вопрос авторских прав с наследниками писательницы Астрид Линдгрен.