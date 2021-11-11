Компания молодых людей напала на полицейских в Красноярске

Группа молодых людей напала на наряд полиции в Красноярске, когда ее сотрудники выехали на вызов. О противоправных действиях дебоширов сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Полицейские выехали на одну из улиц Свердловского района после сообщения жителей о том, что хулиганы перекрыли проезжую часть с помощью двух машин и начали поджигать автомобильные покрышки. Правоохранители потребовали прекратить нарушать порядок, но вместо этого виновники происшествия напали на них и попытались ранить.

Задержанных отвезли в отделение и составили на всех административные протоколы за нарушение правил парковки и распитие алкоголя в общественном месте. Но двум из хулиганов грозит уголовная статья. Одному — за применение насилия к полицейскому. Во время задержания он вел себя агрессивно и несколько раз ударил сотрудника правопорядка. Следствие попросит суд арестовать молодого человека.

Другой может получить срок за то, что уже второй раз был замечен за рулем пьяным. В его отношении завели дело по статье УК Р «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».