Криминал 28 июня 2023, 15:15 Компания F.A.C.C.T. связала задержание своего сотрудника в Казахстане с прежней работой F.A.C.C.T.: Никиту Кислицына задержали в Казахстане из-за прежней работы 10 лет назад РИА «Новости»

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Никиту Кислицына задержали в Казахстане за работу журналистом примерно 10 лет назад. Несмотря на это, его нынешний работодатель нанял адвоката и связался с консульством, сообщило РИА «Новости» с ссылкой на компанию F.A.C.C.T.

Представители фирмы — разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью подтвердили, что Никиту Кислицына задержали 22 июня. По их информации, претензии правоохранителей не связаны с работой мужчины в F.A.C.C.T., где он занимался развитием бизнеса сетевой безопасности.

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«[Они] связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем», — сказали в компании.

Несмотря на это, работодатель нанял для него адвокатов и обратился в Генконсульство России в Казахстане за содействием.

Руководителя Group-IB, чьей преемницей стала F.A.C.C.T., арестовали в 2021 году по подозрению в госизмене. Илья Сачков основал агентство по расследованию высокотехнологичных преступлений, являлся доцентом кафедры информбезопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входил в экспертные советы МИД и ОБСЕ, получал гранты и трижды встречался с президентом.