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    01 февраля 2022, 14:55

    Компания ESET назвала популярные способы кибермошенничества

    Дарья Морозова

    Аналитики компании ESET перечислили самые популярные способы кибермошенничества. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Специалисты отметили фишинг — это ссылки на поддельные сайты, которые скидываются жертве от лица знакомых или популярных брендов. На таких сайтах ни в коем случае нельзя вводить свои данные.

    Также популярно телефонное мошенничество. Когда звонят от лица сотрудника какой-либо организации, чтобы узнать личные данные.

    Кроме того, часто используются и вирусы, которые отслеживают действия пользователя. Они могут попасть на устройство через приложения, загруженные из сомнительных источников.