Компания ESET назвала популярные способы кибермошенничества

Аналитики компании ESET перечислили самые популярные способы кибермошенничества. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалисты отметили фишинг — это ссылки на поддельные сайты, которые скидываются жертве от лица знакомых или популярных брендов. На таких сайтах ни в коем случае нельзя вводить свои данные.

Также популярно телефонное мошенничество. Когда звонят от лица сотрудника какой-либо организации, чтобы узнать личные данные.

Кроме того, часто используются и вирусы, которые отслеживают действия пользователя. Они могут попасть на устройство через приложения, загруженные из сомнительных источников.