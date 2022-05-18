Компания друзей избила подростка в Петрозаводске

Трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения избили подростка рядом с жилым домом. Об этом сообщил КарелInform со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

По версии следователей, 20-летний обвиняемый в компании двух знакомых-подростков избил несовершеннолетнего молодого человека. В результате пострадавший потерял сознание. Злоумышленники оставили его рядом с жилым домом и покинули место происшествия.

Врачи установили, что парню нанесли тяжелый вред здоровью.