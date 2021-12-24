Компании из Карпинска придется возместить ущерб за вырубку леса

Компания из Карпинска арендовала земельный участок. Прокуратура в процессе проверочных мероприятий обнаружила, что ее сотрудники нелегально вырубили часть лесного массива.

Уточняется, что компания арендовала территорию с дикорастущим лесом и приступила к заготовке древесины, пишет tagilcity.ru.

Прокуратура в процессе проверки выявила, что отвод делянки выполнен неправильно. Вырубки требовалось проводить совсем в другом месте, но «дровосеки» или промахнулись, или действительно допустили ошибку.

Объем нелегально заготовленной древесины составил 18,304 кубических метра. Размер материального урона, причиненного государственному лесному фонду превысил 161 тысячу рублей.

Прокуратура потребовала от арендатора возмещения причиненного природе ущерба. Изучив соответствующее письмо, руководители компании согласились с этим, уточнили в ведомстве.