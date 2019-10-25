Коммерческая компания зарегистрировала 122 незаконных мигранта в Петербурге

Иностранцев зарегистрировала компания ООО «БЕЛГРАСС» во Фрунзенском районе города. Однако адреса, который указали при регистрации, на самом деле не существует.

Правоохранители возбудили против организации уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Также прокуратура направила поручение о снятии с миграционного учета иностранных граждан и об аннулировании документов, выданных на основании ненастоящей регистрации.