Криминал 11 мая 2023, 15:40 Комментарий о теракте на Крымском мосту обернулся сроком для бывшего учителя из Коми Бывшему учителю из Коми дали 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту РИА «Новости»

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Назвавшего в комментарии в интернете подрыв Крымского моста «подарочком на день рождения» президента России бывшего учителя из Коми Никиту Тушканова приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии. Решение принял 2-й Западный окружной военный суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представлявшего интересы подсудимого адвоката Владислава Коснырева.

Он добавил, что приговор также запретил его подзащитному три года заниматься администрированием интернет-ресурсов.

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«Никите Тушканову назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с лишением права на администрирование интернет-ресурсов на срок три года», — заявил Коснырев.

Уголовное дело против Тушканова завели в конце 2022 года. Бывшего учителя обвинили в публичном оправдании терроризма и дискредитации Вооруженных сил России.

По данным издания «Коми Онлайн», с работы в школе Тушканова уволили после того, как он вышел с одиночным пикетом на центральную площадь города Микуни в январе 2021 года.

В те дни проходили акции протеста против задержания Алексея Навального. В апреле прошлого года бывшему учителю выписали штраф по административному делу о дискредитации российской армии.

Взрыв на Крымском мосту произошел в октябре прошлого года, когда на переправу въехал заминированный грузовик. На месте погибли четыре человека, а два пролета автомобильной части полностью разрушились. ФСБ заявила, что взрыв произошел в результате теракта украинских спецслужб.

Работы по восстановлению Крымского моста завершили в кратчайшие сроки. В феврале 2023 года на переправе открыли движение для автомобильного транспорта.