Коменданта общежития заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями

Комендант общежития ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж» в Надыме собирал со студентов лишнюю плату за проживание. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт прокуратуры ЯНАО.

«Вопреки требованиям закона на протяжении двух лет комендантом учреждения с каждого студента взималась дополнительная плата за проживание в общежитии», — рассказали в прокуратуре.

Подобными махинациями мужчина занимался на протяжении двух лет. Каждому обманутому студенту вернули минимум по шесть тысяч рублей. При этом двоих человек привлекли к дисциплинарной ответственности.