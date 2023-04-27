Криминал 27 апреля 2023, 12:35 Командующего ВМС Украины Неижпапу объявили в розыск в России Карточка командующего ВМС Украины Неижпапы появилась в базе розыска МВД России РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск командующего военно-морскими силами Украины адмирала Алексея Неижпапу. Карточка с данными иностранного военачальника появилась в базе МВД. Согласно представленным данным, военного разыскивают по уголовному делу.

«Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса. Национальность: украинец. Место рождения — УССР, Севастополь», — говорится в сообщении ведомства при запросе данных Неижпапы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что украинского адмирала обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Подробности уголовного дела собеседник агентства не привел.