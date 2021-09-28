Командиру разбившихся на Кубани пилотов Ми-8 дали 5 лет колонии

Бывшего командира войсковой части 35666 полковника Евгения Суходольского признали виновным в гибели двух пилотов и разрушении вертолета Ми-8 зимой 2019 года. Его приговорили к пяти годам колонии.

Вердикт вынес Краснодарский гарнизонный суд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Суходольскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — уточнили в ведомстве.

Полковнику также запретили занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Ограничение будет действовать два года.

Командира разбившихся пилотов признали виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, во время выполнения плана учебных полетов 11 декабря 2019 года экипаж Ми-8 поднялся в воздух для контрольного полета в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем.

Из-за резкого ухудшения погоды командир экипажа решил вынужденно посадить вертолет вне аэродрома и не доложил об этом. Потом Суходольский поручил двум пилотам перегнать винтокрылую машину с места внеплановой посадки на аэродром базирования. Один из них не обучался управлять данной моделью вертолета.

Спустя восемь минут после взлета Ми-8 потерпел крушение. Оба пилота погибли, а вертолет полностью разрушился.