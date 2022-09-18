Полицейского застрелили в Забайкалье во время командировки | 360°

Криминал 18 сентября 2022, 20:03 Поделиться Telegram

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Viber Полицейского застрелили в Забайкалье во время командировки Забайкальский СК завел уголовное дело после убийства полицейского РИА «Новости»

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Сотрудника полиции нашли с огнестрельными ранениями в служебной машине в Акшинском районе Забайкальского края. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, погибший работал в управлении по контролю за оборотом наркотиков. В район полицейский отправился в командировку.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас на месте работают сотрудники регионального главка и полицейские муниципального отдела для установки личностей и задержания подозреваемых в убийстве.

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Забайкальские следователи сообщили, что завели уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Известно, что полицейского застрелили днем.

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Для расследования дела создали специальную группу с участием криминалистов из территориальных отделов и регионального главка. Вместе с сотрудниками полиции следователи выясняют все обстоятельства убийства и причастных к нему лиц.

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