Криминал 23 мая 2023, 18:57 Командира ВСУ осудили за гибель людей в Азовском море СК: военный ВСУ получил пожизненный срок за минирование Азовского моря РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению командира 91-го отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части Вооруженных сил Украины Вячеслава Харитоненко. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Суд вынес Харитоненко приговор заочно и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Его объявили в международный розыск», — уточнили в ведомстве.

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Следствие установило, что в период с 21 по 25 февраля 2022 года Харитоненко вместе с подчиненными заложил противодесантные мини в акватории Азовского моря. Речь идет о 45 километрах прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря — от села Мелекино до села Бабах-Тарама и 14 километрах от морского порта Мариуполя до пляжа села Мелекино.

Жертвами подрыва на минах стали четыре мирных жителя, в том числе ребенок, написал RT.

Первый взрыв произошел 25 февраля между Белосарайской косой и селом Юрьевка ДНР, где в 300 метрах от берега находилась лодка с двумя людьми. А 3 июня прошлого года в Мариуполе при детонации мин погибли 59-летняя женщина и ее девятилетний внук. Погибшие купались в море в 20 метрах от пляжа.