17 августа 2023, 05:15
Командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж в Херсонской области
Жителя Украины задержали за шпионаж в России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. Цитату привело РИА «Новости».
«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Работающие в зоне проведения спецоперации контрразведчики заподозрили в шпионаже 54-летнего украинца. Они вышли на него в Херсонской области.
Сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина был командиром отряда теробороны ВСУ. Представитель СБУ поручил ему собрать данные военного характера. Как полагают контрразведчики, украинец собирал сведения о местах дислокации техники и бойцов ВС РФ.
Следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу возбудило уголовное дело. Жителя Украины задержали для дальнейших разбирательств.
Шпионаж
ФСБ
Украина
Реклама
Реклама