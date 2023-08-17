Криминал 17 августа 2023, 05:15 Командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителя Украины задержали за шпионаж в России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. Цитату привело РИА «Новости».

«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Работающие в зоне проведения спецоперации контрразведчики заподозрили в шпионаже 54-летнего украинца. Они вышли на него в Херсонской области.

Сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина был командиром отряда теробороны ВСУ. Представитель СБУ поручил ему собрать данные военного характера. Как полагают контрразведчики, украинец собирал сведения о местах дислокации техники и бойцов ВС РФ.

Следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу возбудило уголовное дело. Жителя Украины задержали для дальнейших разбирательств.