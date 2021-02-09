Командира подводной лодки обвинили в съемках порнофильмов на ядерной базе

Лейтенанта Королевского Военно-Морского Флота Клэр Дженкинс обвинили в участии в съемках порнографических фильмов. ВМФ начали расследование из-за угрозы шантажа иноагентами, рассказало РИА ФАН.

Уточняется, что 29-летнего офицера Дженкинс на сайте с роликами для взрослых зовут Келли Тейлор. Предположительно, она в команде со своим молодым человеком, моряком Лаймом Доддингтоном, снимала видео и публиковала их, чтобы заработать на этом.

По предварительным данным, в месяц ее клиентам нужно было платить по 15 долларов за просмотр. Площадкой для съемок были выбраны казармы сверхсекретной ядерной базы.

Дженкинс командовала группой моряков на ударной подводной лодке. Стоимость судна составляет около одного миллиарда фунтов стерлингов. Помимо прочего, она несла ответственность за секретные запуски крылатых ракет «Томагавк», а также высадку групп спецназначения на море. Прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей офицера, она прошла строгую проверку.

Подозреваемая призналась в содеянном. При этом снятые ей ролики до сих пор набирают большое количество просмотров. Клэр в секрете приглашает к просмотру новых пользователей.