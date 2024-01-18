Криминал 18 января 2024, 15:00 Командира четвертой дивизии ПВО Беляцкого признали виновным во взяточничестве «Ъ»: командира четвертой дивизии ПВО Беляцкого признали виновным во взятке РИА «Новости»

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Бывшего командира четвертой дивизии ПВО имени Кирпикова Дмитрия Беляцкого признали виновным в коррупции. По решению 235-й гарнизонного военного суда его штрафовали на 2,5 миллиона рублей, но не лишили звания. Об этом сообщил источник «Коммерсанта».

Помимо звания, Беляцкий также сохранил многочисленные награды. По данным издания, после исполнения решения суда он может отправиться в зону спецоперации.

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По версии Следственного комитета, Беляцкий в обмен на 500 тысяч рублей обещал выделить из земель оборонного значения в Московской области участки для дачного некоммерческого партнерства для военных ветеранов. Уголовное дело рассматривали без проведения судебного следствия. С учетом признательных показаний Беляцкого и сотрудничества с СКР, суд не стал лишать его свободы.

Ранее руководителя Союза десантников России Евгения Тетерина обвинили в коррупции. Его также признали негодным к службе.