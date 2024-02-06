Криминал 06 февраля 2024, 17:58 Коломенский суд вынес приговор по делу о незаконном обороте 643 килограммов наркотиков Суд в Подмосковье вынес приговор по делу о сбыте 643 килограммов наркотиков

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Коломенский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимофея Жовноватого. Его признали виновным в покушении на сбыт 643 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Подсудимый вместе с соучастниками планировал продать запрещенные вещества синтетического происхождения. Правоохранители пресекли преступную деятельность в декабре 2022 года. Из незаконного оборота изъяли 643 килограмма наркотиков.

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«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.

Ранее Нижегородский районный суд приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за хранение и сбыт запрещенных веществ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Воронеже за сбыт наркотиков заключили под стражу жителя по фамилии Амфетаминов. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили «Известия».