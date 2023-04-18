Криминал 18 апреля 2023, 11:04 Колокольцев заявил о влиянии Украины на распространение наркотиков Глава МВД Колокольцев: преступники с Украины вовлекли россиян в распространение наркотиков Пресс-служба МВД

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Преступные группировки под контролем украинских властей стали вовлекать граждан России в распространение наркотиков. Такое заявление сделал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, спецслужбы Украины стали использовать полиграф для проверки «своих» наркодилеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на сайте «МВД Медиа».

«Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму», — сказал он.

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По его словам, представители силовых структур Украины непосредственно принимали участие в создании подпольных лабораторий.

«Завербованные ими наркодилеры для „надежности“ предварительно проверялись на полиграфе», — уточнил Колокольцев.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк проинформировала, что заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства состоялось в Москве. Российскую сторону представил Владимир Колокольцев, белорусскую — глава МВД страны Иван Кубрако. Глава МВД России обратил внимание на существование угрозы национальной безопасности, которую представляет деятельность националистических организаций и иностранных спецслужб.