Криминал 13 января 2024, 19:24 Коллекцию сочинений Пушкина украли из московской квартиры физика-ядерщика Чубукова Mash: в Москве из квартиры физика-ядерщика похитили редкие книги Пушкина РИА «Новости»

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В Москве из квартиры одного из создателей и модернизаторов советского ядерного оружия Всеволода Чубукова похитили старейшую коллекцию сочинений Пушкина. Ущерб составил примерно 650 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в общей сложности исчезло 25 книг. Самым дорогим пропавшем экземпляром стал роман «Евгений Онегин». Его издали еще при жизни поэта. Рыночная стоимость реликвии начинается от 370 тысяч рублей.

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Mash уточнил, что пропажу заметили дочки Чубукова. Они предполагают, что коллекцию могла украсть девушка отца, с которой он прожил до смерти. Родственники обратились в полицию, началась проверка.

В Москве юрист-ученый Российской академии наук также попался на уловку мошенников и лишился больше шести с половиной миллиона рублей. Он занимался разработкой системы борьбы с нарушением банковской тайны.