Коллекцию ретроавтомобилей изъяли у руководителей фирмы в Петербурге

Известно, что на них завели уголовное дело за то, что они полгода не выплачивали зарплату сотрудникам. Общий долго составил 20 миллионов рублей.

«С целью обеспечения возможности возмещения причиненного преступлением вреда, изъяты дорогостоящие ретроавтомобили и мотоциклы стоимостью около 100 миллионов рублей», — рассказали в СК.