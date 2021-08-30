Коллекторы до смерти забили должника в Петербурге

Два брата-коллектора избили до смерти 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Тело пострадавшего обнаружила его сожительница в квартире на Маршала Казакова. Об этом сообщили «Невские новости».

Подозреваемых удалось задержать на улице Десантников. Предполагается, что двое братьев 23-х и 28-ми лет посетили квартиру пострадавшего 28 августа. Они потребовали вернуть долг и избили мужчину руками и ногами. Затем подозреваемые покинули место преступления.

Против подозреваемых завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. На данный момент они находятся в изоляторе.