Коллекторов предложили сажать на срок до 12 лет

Уголовное наказание могут ввести для коллекторов, которые давят на должников по кредитам. Об этом сообщила «Парламентская газета».

С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискаревым.

Сажать в тюрьму на срок до трех лет могут за насилие, угрозы или порчу имущества должника. Также за это будет полагаться штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

До 12 лет будут давать в случаях, если те же действия совершала группа лиц.