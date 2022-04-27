Коллектора из Приморского края задержали по подозрению в убийстве восьмилетней давности

В Приморском крае полицейские задержали члена банды коллекторов, подозреваемого в убийстве восьмилетней давности.

Как сообщает vostokmedia.com, 2014 году родственники потеряли 27-летнего жителя Владивостока, который, выйдя из дома, обратно уже не вернулся. Спустя три года возбудили уголовное дело по факту возможного убийства. В нем полицейские подозревали группу спортсменов, специализировавшихся на «выбивании» долгов у клиентов, которым давали деньги под большие проценты микрофинансовые организации.

Так и оказалось. Следователи вышли на 33-летнего мужчину, который признался в убийстве восьмилетней давности и показал место в лесу, где закопал труп убитого. Сейчас подозреваемый в убийстве находится под арестом.