Коллеги дали характеристику подозреваемому в убийстве московской танцовщицы

После произошедшего мужчину объявили в розыск. Сам Кравченко заявил Telegram-каналу Life-shot, что находится в Ялте, и не мог быть на месте преступления. Он вспомнил, что девушка рассказывала о проблемах из-за долга в 600 тысяч рублей. Наталья заявила, что разберется с проблемой сама.

В спасательной службе хорошо отозвались о своем сотруднике и отметили, что следственные органы еще к ним не обращались.

«Следственные органы в организацию ГКУ РК „Крым-СПАС“ не обращались. Александр Кравченко характеризуется хорошо», — пояснили в компании.

По предварительным данным, в среду, 23 декабря, на 30-летнюю женщину напал поклонник, которому она ранее отказала. В нее выстрелили два раза. Пострадавшая скончалась в больнице. Полицейские нашли на месте происшествия пистолет.

Еще одним подозреваемым является мигрант, который на протяжении месяца преследовал Наталью в попытке познакомиться. По данным СМИ, правоохранители опрашивают рабочих на стройке рядом с местом убийства.