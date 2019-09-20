  • Коллега убитых сотрудников спецсвязи сознался в преступлении

    20 сентября 2019, 21:00

    Мария Борисова

    Подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи задержали в Брянске. Мужчина оказался коллегой погибшим, он сознался в содеянном, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Брянской области.

    В ходе расследования выяснилось, что двух сотрудников спецсвязи убил их 31-летний коллега. К этому моменту мужчину задержали и допросили. Убийца дал признательные показания.

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    «Органы предварительного следствия ходатайствуют перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в областном СК.

    Убийство было совершено в ночь на 20 сентября в Володарском районе Брянска. Дежурный полиции принял сигнал о нападении на отдел спецсвязи, который находится от железнодорожного вокзала.

    Двое сотрудников учреждения погибли от огнестрельных ранений. Нападавшие попытались скрыть следы преступления и подожгли здание. По предварительной версии, целью преступников была кража крупной суммы денег.