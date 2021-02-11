Присяжные вынесли вердикт полицейскому, расстрелявшему коллег в метро Москвы

Коллегия присяжных вынесла решение по делу бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, открывшего огонь по коллегам в московском метро. Присяжные признали подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения.

Смирнова признали виновным в покушении на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов (два эпизода по статье 317 УК). Присяжные оправдали его по статьям о получении взяток, рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Вердикт означает, что обвиняемого не могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Прения сторон завершились в Мосгорсуде 10 февраля. Защита экс-полицейского просила его оправдать.

В сентябре 2019 года Алексей Смирнов открыл огонь по сотрудникам управления собственной безопасности МВД. Это произошло на станции метро «Рязанский проспект».

Полицейские пытались задержать Смирнова по подозрению во взяточничестве. Он застрелил лейтенанта Максима Веялко и тяжело ранил подполковника Алексея Лимонова. Убийца сдался только расстреляв всю обойму.

После стрельбы глава УВД на Московском метрополитене Николай Савченко написал рапорт об отставке.