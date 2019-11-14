  • Колледж Благовещенска два раза хотел купить систему видеонаблюдения

    14 ноября 2019, 11:52

    Дарья Бунякова, Федор Горин

    Благовещенский строительный колледж, где студент открыл стрельбу, дважды пытался закупить систему видеонаблюдения. Перед началом учебного года никто не ответил на тендер, тогда образовательное учреждение оставило повторную заявку на сайте госзакупок.

    Руководство строительного колледжа Благовещенска 16 апреля 2019 года разместило заявку о приобретении круглосуточной системы видеонаблюдения. На это планировалось выделить более 233 тысяч рублей. Но ни одной заявки на тендер так и не поступило — и его закрыли.

    Колледж Благовещенска два раза хотел купить систему видеонаблюдения | Изображение 1
    Источник фото: zakupki.gov.ru

    После начала нового учебного года колледж снова попробовал получить видеонаблюдение и 17 октября опубликовал повторную заявку. В описании нового тендера указана стоимость 107 тысяч рублей. С начала тендера прошел почти месяц, однако на него также пока никто не откликнулся.

    Дозвониться до руководства колледжа «360» не удалось, так как в учебном учреждении не отвечают на звонки.

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    Несмотря на отсутствие видеокамер, колледж был подключен к системе охраны. Однако это не помогло предотвратить стрельбу утром 14 ноября, когда один из студентов пришел в здание с охотничьим ружьем. Молодой человек открыл огонь по людям, а затем покончил с собой.

    После инцидента следователи возбудили уголовное дело и сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, к преступлению мог привести конфликт между студентами.