Колледж Благовещенска два раза хотел купить систему видеонаблюдения

Руководство строительного колледжа Благовещенска 16 апреля 2019 года разместило заявку о приобретении круглосуточной системы видеонаблюдения. На это планировалось выделить более 233 тысяч рублей. Но ни одной заявки на тендер так и не поступило — и его закрыли.

Источник фото: zakupki.gov.ru

После начала нового учебного года колледж снова попробовал получить видеонаблюдение и 17 октября опубликовал повторную заявку. В описании нового тендера указана стоимость 107 тысяч рублей. С начала тендера прошел почти месяц, однако на него также пока никто не откликнулся.

Дозвониться до руководства колледжа «360» не удалось, так как в учебном учреждении не отвечают на звонки.

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Несмотря на отсутствие видеокамер, колледж был подключен к системе охраны. Однако это не помогло предотвратить стрельбу утром 14 ноября, когда один из студентов пришел в здание с охотничьим ружьем. Молодой человек открыл огонь по людям, а затем покончил с собой.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело и сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, к преступлению мог привести конфликт между студентами.