Криминал 11 июля 2023, 18:58 Количество преступлений в Москве сократилось за полгода Прокуратура Москвы: за январь–июнь количество преступлений в столице снизилось на 5% РИА «Новости»

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За первые шесть месяцев этого года в столице совершили на 5% меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По итогам первого полугодия в столице выявили 67 689 преступлений. При этом Центральный округ стал самым криминальным, вторую строчку антирейтинга занял Восточный округ, на третьем месте — Юго-Восточный.

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По статистике, чаще всего в Москве совершают мошеннические преступления, кражи, в том числе квартирные и с банковских счетов. Почти треть от общего количества преступлений зафиксировали в общественных местах и на улицах.

В ведомстве добавили, что за шесть месяцев правоохранителям удалось раскрыть 24 убийства прошлых лет.

Ранее ЦБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме.