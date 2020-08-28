Количество преступлений против государства выросло с 2007 года
Верховный суд России обнародовал статистику, исходя из которой оказалась, что за последние 13 лет в 10 раз выросло количество осужденных за госизмены, шпионаж, экстремизм, разглашение гостайны и так далее. Об этом сообщил Daily Storm.
Больше всего таких правонарушений пришлось на 2017 год. Тогда было вынесено 645 обвинительных приговоров.
Общее количество преступлений подобного рода с 2015 по 2017 годы составило 2642, в то время как в 2003–2007 годах их было всего 276.