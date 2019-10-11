Количество преступлений под действием наркотиков сократилось вдвое
Согласно данным Гепрокуратуры РФ, количество преступлений, совершенных под действием наркотиков, снизилось вдвое за три года. Об этом сообщило РИА «Новости».
Соответствующие данные объявили во время заседания координационного совещания руководителей правоохранительных органов России «Об эффективности работы правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков».
«За последние три года их число уменьшилось с 28,2 тысячи до 14,6 тысячи (снижение на 48,4%). В первом полугодии 2019 года статистикой зафиксировано 5,9 тысячи таких преступлений (меньше аналогичного периода прошлого года на 42,4%)», — сказали в ведомстве.
Также в пресс-службе отметили, что на протяжении последних лет число таких преступлений составляет 10-11% от всех уголовнонаказуемых нарушений, сообщил сайт «Русская Планета».