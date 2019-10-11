Количество преступлений под действием наркотиков сократилось вдвое

Соответствующие данные объявили во время заседания координационного совещания руководителей правоохранительных органов России «Об эффективности работы правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков».

«За последние три года их число уменьшилось с 28,2 тысячи до 14,6 тысячи (снижение на 48,4%). В первом полугодии 2019 года статистикой зафиксировано 5,9 тысячи таких преступлений (меньше аналогичного периода прошлого года на 42,4%)», — сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что на протяжении последних лет число таких преступлений составляет 10-11% от всех уголовнонаказуемых нарушений, сообщил сайт «Русская Планета».