Колдунья, боксер и бывший полицейский оставили без жилья двадцать человек

Как установило следствие, на счету обвиняемых двадцать обманутых граждан и двадцать два эпизода преступной деятельности. Причиненный ущерб составил порядка 25 миллионов рублей.

Группировка действовала с 2013 по 2017 годы. Мошенники находили одиноких граждан, обычно страдающих от алкогольной зависимости и имеющих большие долги по коммунальным платежам, и склоняли к продаже квартир, обещая погасить долги и купить другое жилье. В итоге жилплощадь доставалась мошенникам, а пьяницы оставались ни с чем.

В составе банды были полицейские, в том числе бывший начальник милиции общественной безопасности ОМВД Полевского, мастер спорта по боксу, юрист, а также женщина, называющая себя «потомственной колдуньей». Она проводила оккультные обряды при совершении преступлений, и даже делала «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия.

Сейчас дело передано в суд.

«Дело расследовалось по статье „вымогательство, совершенное с применением насилия“. По делу допрошено свыше 100 человек, проведены 20 очных ставок, более десяти обысков. Громкое дело состоит из 79 томов», — рассказал начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.