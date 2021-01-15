Кокаин и 100 млн рублей нашли у российского топ-менеджера, который устроил ДТП в Москве

Топ-менеджер крупной иностранной компании Григорий Неменов 8 января устроил ДТП в Москве. После у него в багажнике обнаружили 93 миллиона рублей и пакет кокаина.

Авария произошла на 75-м километре МКАД, пишет РЕН ТВ. На автомобиле Mercedes GLS 350 он совершил наезд на ограждение проезжей части. По словам очевидцев, водитель был в неадекватном состоянии.

После сотрудники полиции обнаружили у мужчины пакет с веществом белого цвета. Результаты экспертизы показали, что это кокаин массой 0,88 грамма. Кроме того, у него в багажнике нашли 94 миллиона рублей наличными. В настоящее время Неменов находится под подпиской о невыезде. По данным СМИ, в 2008 году он занимал должность руководителя коммерческого департамента компании Johnson & Johnson.

В начале осени 19-летний российский хоккеист Илья Алтыбармакян попался на употреблении кокаина. Взятая еще в феврале проба выявила следы кокаина в организме спортсмена. Теперь он на четыре года отстранен от профессионального спорта. В прошлом году в машине нападающего «Тампы Бэй» Райана Мэлоуна тоже нашли кокаин.