«Когда выпивал, позволял себе». Соседи рассказали о подозреваемом в расчленении женщины в Мурине

Жители Мурина, проживающие по соседству с мужчиной, задержанным по подозрению в убийстве и расчленении женщины, рассказали «360», что у он никогда не вызывал у них подозрений. Однако он мог напиваться «до чертиков».

Соседка Елена сообщила, что у них не возникало конфликтов.

«Я думаю, что он, наверное, напился до чертиков. Потому что ничего такого никогда не замечено. Мы всю жизнь живем вместе рядом, у нас ни одного скандала с ними, ничего», — призналась соседка.

Женщина рассказала, что подозреваемый в октябре прошлого года похоронил жену, с которой прожил больше 40 лет, и после этого запил.

«Его не было больше месяца, он был на работе. Он ездит на машине где-то там, работает, вот только недавно появился. <…> Он с сыном работает посменно, на одной машине. Ну, конечно, когда выпивал, позволял себе… Они любят на машине пьяные покататься. А больше ничего», — сообщила она.

«Взрослый молодой человек, своя шиномонтажка, и ничего такого. Адекватный с виду молодой человек, как и адекватные родители. Ничего не предвещало беды», — рассказал о сыне подозреваемого Илья, живущий в доме поблизости. Он также добавил, что накануне вечером видел, как к соседу приезжала полиция. По его словам, он слышал крики, было похоже, что кого-то задерживают.

Следственный комитет ранее обнародовал видео, на котором 64-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, рассказал, как совершил преступление. Части тела убитой женщины были обнаружены в пакетах вдоль трассы во Всеволожском районе Ленобласти.