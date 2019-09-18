«Когда влюблена, не понимаешь, что происходит». Русский альфонс-уголовник обманул англичанку на 5 миллионов рублей
«Я купила ему машины и продала дом в Англии. Купила ему две машины и деньги от продажи дома отдала ему. Он хотел вести со мной общий бизнес — работать как таксист. В итоге я потеряла 5 миллионов рублей», — рассказывает Карен Хоуэллс.
Чтобы женщина больше ему доверяла, он даже ходил с ней в церковь. А про тюремные татуировки на руках говорил, что Бог уже простил ему все грехи. Когда Олег сбежал с пятью миллионами, адвокат англичанки выяснил, что альфонс был трижды судим за мошенничество и отсидел 10 лет. Сейчас аферист живет где-то под Челябинском и полиция его даже не ищет. Уголовного дела нет.
«Дела уголовного нет. Есть материал проверки по поводу ее обращения в органы внутренних дел. Они (следователи — ред.) считают, что нет документов, которые подтверждают, что она не самостоятельно перевела деньги, а он <сам их перевел>», — комментирует адвокат Дмитрий Иванов.
Карен говорит, что Олег дал ей то, о чём она так мечтала. Сначала очаровал, а потом начал строить из себя джентльмена — дарил цветы, красиво ухаживал и делал комплименты.
Когда влюблена, не понимаешь, что происходит. Я была в него влюбленаКарен Хоуэллс
Историю англичанки внимательно выслушала психолог и отметила, что чрезмерная обходительность и повышенная заинтересованность к деньгам девушки — первые звоночки, на которые надо обратить внимание. А для надежности можно устроить альфонсу тест.
«Можно придумать, что вы заболели, попросить купить лекарства, приедет ли этот мужчина и попросит ли за это денег? Или пригласить в кафе, заказать на хорошую сумму и рассчитывать на то, что он должен оплатить», — говорит психолог Елена Лорикс.
Удастся ли обманутой англичанке восстановить справедливость, к сожалению, пока неизвестно. Но адвокат женщины настроен решительно и надеется, что изворотливого мошенника удастся привлечь к ответственности.