«Когда влюблена, не понимаешь, что происходит». Русский альфонс-уголовник обманул англичанку на 5 миллионов рублей

Англичанка Карен Хоуэллс обожает Россию. Она выучила русский, переехала из Лондона в Москву и устроилась учителем английского в детский сад. А потом познакомилась через интернет с мужчиной по имени Олег, который в итоге обманул ее почти на пять миллионов. За два года он втерся к ней в доверие, предложил вести совместный бизнес, а когда получил деньги, переведя их с ее карты, тут же скрылся.

«Я купила ему машины и продала дом в Англии. Купила ему две машины и деньги от продажи дома отдала ему. Он хотел вести со мной общий бизнес — работать как таксист. В итоге я потеряла 5 миллионов рублей», — рассказывает Карен Хоуэллс.

Чтобы женщина больше ему доверяла, он даже ходил с ней в церковь. А про тюремные татуировки на руках говорил, что Бог уже простил ему все грехи. Когда Олег сбежал с пятью миллионами, адвокат англичанки выяснил, что альфонс был трижды судим за мошенничество и отсидел 10 лет. Сейчас аферист живет где-то под Челябинском и полиция его даже не ищет. Уголовного дела нет.

«Дела уголовного нет. Есть материал проверки по поводу ее обращения в органы внутренних дел. Они (следователи — ред.) считают, что нет документов, которые подтверждают, что она не самостоятельно перевела деньги, а он <сам их перевел>», — комментирует адвокат Дмитрий Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Карен говорит, что Олег дал ей то, о чём она так мечтала. Сначала очаровал, а потом начал строить из себя джентльмена — дарил цветы, красиво ухаживал и делал комплименты.

Когда влюблена, не понимаешь, что происходит. Я была в него влюблена Карен Хоуэллс

Историю англичанки внимательно выслушала психолог и отметила, что чрезмерная обходительность и повышенная заинтересованность к деньгам девушки — первые звоночки, на которые надо обратить внимание. А для надежности можно устроить альфонсу тест.

«Можно придумать, что вы заболели, попросить купить лекарства, приедет ли этот мужчина и попросит ли за это денег? Или пригласить в кафе, заказать на хорошую сумму и рассчитывать на то, что он должен оплатить», — говорит психолог Елена Лорикс.

Удастся ли обманутой англичанке восстановить справедливость, к сожалению, пока неизвестно. Но адвокат женщины настроен решительно и надеется, что изворотливого мошенника удастся привлечь к ответственности.