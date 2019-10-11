Когда машина дороже жизни. Виновник ДТП, в котором едва не умер подросток, требует возместить ущерб за разбитое авто

На трассе Зарайск - Озеры дорога хорошая, ограничений скорости нет на многих аварийно опасных участках. Двое подростков на скутере выезжали с прилегающей дороги на трассу. По главной дороге мчался автомобиль, столкновения с мопедом не произошло, однако от резкого маневра пассажир скутера упал на дорогу и оказался в реанимации.

«Потом пошли уже повестки в суд, следственные эксперименты и прочее. А потом водитель вообще потребовал, чтобы мы заплатили за разбитую машину», — рассказывает крестный отец мальчика Андрей Титов.

Водитель автомобиля Дмитрий Сердюков теперь требует возместить ущерб, нанесенный от столкновения, он насчитал 160 тысяч.

«Мальчику никто не помогал. Водитель даже не подошел к нему. Когда мы подъехали на место ДТП, водителя вообще не было на месте», — говорит крестный отец мальчика Андрей Титов.

Источник фото: телеканал «360»

Уголовное дело по этому инциденту возбуждать отказывались целый год. Помог только поход доверенного лица прямиком в самые высшие инстанции.

«Водитель авто не использовал возможности, предусмотренные пунктом 10.1 правил дорожного движения, то есть избежать столкновений при обнаружении препятствий или возможности вплоть до остановки транспортного средства», — говорит доверенное лицо Валерий Зубов.

У мальчика диагностировали множественные переломы пальцев, ключиц, перелом таза, ушибы мягких тканей. Собирать его пришлось практически по кусочкам. Тем не менее, водитель авто Дмитрий Сердюков не хотел отказываться от требований возмещения ущерба.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас просто вообще нету финансовых возможностей, чтобы восстановить машину. Если были бы, мы бы вообще ничего не подавали. Мы понимаем, у нас самих двое детей такого же возраста. Мы звонили, с папой договариваться хотели, чтобы он хоть как-нибудь помог. Он в отказ пошел, начал кричать», — говорит Дмитрий Сердюков.

В сухом остатке — переломанный юноша, разбитое авто, ярость родителей подростка и своя правда — у водителя машины, а в итоге — возбуждение уголовного дела.