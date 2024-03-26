Криминал 26 марта 2024, 11:40 Кочегара из Екатеринбурга осудили на 16 лет за убийство друзей

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В Екатеринбурге осудили кочегара, который жестоко убил двух своих приятелей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Свердловский областной суд.

В сентябре прошлого года мужчина выпивал с друзьями. В процессе застолья они поссорились, и кочегар схватился за топор и разрубил первого обидчика, а со вторым — расправился ножом. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к 16 годам колонии особого режима.

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