Кочегар прирезал собутыльника и ранил его знакомую в Ленобласти

По данным издания, полицейские обнаружили труп мужчины и раненную женщину в деревне Воронино. Подозреваемого стражи правопорядка нашли накануне в деревне Лопухинка. Им оказался местный кочегар. Выяснилось, что во время совместной попойки он сильно повздорил с потерпевшим и зарезал его, после чего скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.