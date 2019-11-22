Кочегар прирезал собутыльника и ранил его знакомую в Ленобласти
В Ленинградской области местные правоохранители задержали кочегара, который во время пьяной ссоры зарезал собутыльника и ранил его знакомую. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, полицейские обнаружили труп мужчины и раненную женщину в деревне Воронино. Подозреваемого стражи правопорядка нашли накануне в деревне Лопухинка. Им оказался местный кочегар. Выяснилось, что во время совместной попойки он сильно повздорил с потерпевшим и зарезал его, после чего скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.