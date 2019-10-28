Кочегар надругался над четырехлетней девочкой в Калининградской области

По данным информагентства, мужчина трудился кочегаром в частной бане. 19 октября он заманил ребенка в свою квартиру, пообещав ей сладости. Приведя девочку к себе домой, извращенец надругался над ней.

«Дни.ру» уточнили, что мужчина не совершал насильственных действий, но правоохранители расценили их именно так, пострадавшая не понимала характера происходящего. Педофил задержан. Отмечается, что у него уже взяли признательные показания.