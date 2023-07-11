Криминал 11 июля 2023, 20:13 Клуб «Скиф» задержанного по делу об убийстве Ржицкого собирал деньги для ВСУ — СМИ Kub Mash: клуб задержанного по делу об убийстве Ржицкого собирал средства для ВСУ Пресс-служба Следственного комитета

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Клуб единоборств «Скиф», президентом которого является задержанный по делу об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко, собирал средства для помощи ВСУ, сообщил Telegram-канал Kub Mash. В последний раз на фотографиях клуба в социальных сетях подозреваемого видели осенью прошлого года.

Авторы статьи отметили, что на фотографиях «Скифа» в социальных сетях Денисенко в последний раз видели 18 октября 2022 года. Тогда он принял участие в церемонии открытия чемпионата по карате-до на Украине. Фигуранта уголовного дела поздравляли с восьмым даном.

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Проживал Сергей Денисенко в Буче. Днем 11 июля силовики задержали его в съемной квартире в Туапсе — мужчину подозревают в совершении убийства.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что при задержании у Денисенко обнаружили пистолет с глушителем. По предварительной информации, именно из него застрелили Станислава Ржицкого.

Мать убитого Татьяна рассказала, что преступление может быть связано со службой ее сына. Она напомнила, что он перегонял подводную лодку в Запорожье, а потом проходил службу в Сирии.

«Известия" опубликовали фотографию задержанного. Издание уточнило, что Денисенко возглавлял Федерацию шотокан карате-до Украины (SKIF).