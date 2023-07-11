11 июля 2023, 20:13
Клуб «Скиф» задержанного по делу об убийстве Ржицкого собирал деньги для ВСУ — СМИ
Kub Mash: клуб задержанного по делу об убийстве Ржицкого собирал средства для ВСУ
Клуб единоборств «Скиф», президентом которого является задержанный по делу об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко, собирал средства для помощи ВСУ, сообщил Telegram-канал Kub Mash. В последний раз на фотографиях клуба в социальных сетях подозреваемого видели осенью прошлого года.
Авторы статьи отметили, что на фотографиях «Скифа» в социальных сетях Денисенко в последний раз видели 18 октября 2022 года. Тогда он принял участие в церемонии открытия чемпионата по карате-до на Украине. Фигуранта уголовного дела поздравляли с восьмым даном.
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Проживал Сергей Денисенко в Буче. Днем 11 июля силовики задержали его в съемной квартире в Туапсе — мужчину подозревают в совершении убийства.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что при задержании у Денисенко обнаружили пистолет с глушителем. По предварительной информации, именно из него застрелили Станислава Ржицкого.
Мать убитого Татьяна рассказала, что преступление может быть связано со службой ее сына. Она напомнила, что он перегонял подводную лодку в Запорожье, а потом проходил службу в Сирии.
«Известия" опубликовали фотографию задержанного. Издание уточнило, что Денисенко возглавлял Федерацию шотокан карате-до Украины (SKIF).
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