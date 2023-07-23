Криминал 23 июля 2023, 13:23 Ключевого агента ГУР Украины задержали в Крыму Shot: правоохранители задержали в Крыму ключевого агента ГУР Украины РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали в Крыму ключевого агента ГУР Украины, подозреваемого в поджоге двух автомобилей журналиста Дмитрия Киселева. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В настоящее время с задержанным работают следователи.

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Две машины Киселева сожгли в сентябре прошлого года в Коктебеле. Неизвестный в бахилах и медицинской маске проник на территорию его дома и поджег гольф-кар Ital Car и Land Rover Defender.

По предварительной информации, задержанный является основным агентом ГУР Украины на территории полуострова. Спецслужбы завербовали его уже давно, фигурант сам курировал, координировал и организовывал атаки, зачастую действуя самостоятельно.

Следствие полагает, что задержанный также организовал покушение на общественного деятеля Александра Талипова, во дворе дома которого 12 июля взорвался мопед с привязанной к нему взрывчаткой.

Кроме того, фигурант имел отношение к атаке на Красногвардейский район Крыма в субботу, 22 июля. Также рассматривается его причастность к другим терактам на территории полуострова.